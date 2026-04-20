名古屋FW木村勇大は福岡戦で1ゴール1アシスト名古屋グランパスは4月19日、百年構想リーグ西地区第11節でアビスパ福岡と対戦し、PK戦の末勝利を収めた。この試合で1ゴール１アシストを記録し、土壇場でゴールを決めたFW木村勇大が、今季好調を維持する自身のプレーについて、昨季との違いについて語った。今季チームを引っ張るWエースの1人がチームを救った。パロマ瑞穂スタジアムの改修工事後初の試合となった福岡戦。前半は福