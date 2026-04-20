19日夜、奈良県大和郡山市の西名阪道上りでバイクのレッカー作業をしていた男性が、走行してきたトラックにはねられ死亡しました。 19日午後9時20分過ぎ、奈良県大和郡山市にある西名阪道上りで、走行車線上で作業をしていた64歳の男性が後続のトラックにはねられたということです。男性は病院へ搬送されましたが、死亡しました。 当時、バイクの故障の連絡を受けた男性が現場に駆け付け、レッカー作業を終えた後、