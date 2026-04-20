本日4月20日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、47都道府県大調査企画の第3弾。「47都道府県で大調査！全国の中高生が選ぶ！わが県のヒーロー・ヒロイン3時間SP」と題し、全国各地の中学生・高校生に「自分の地元のヒーロー、ヒロインだと思う人物」を挙げてもらい、その結果をもとにランキングを作成しクイズを出題する3時間スペシャルが放送される。今回のベースとなるのは、教科書、資料集に載っている人物