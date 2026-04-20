4月19日、水沢競馬場で行われた12R・留守杯日高賞（M1・3歳牝・ダ1600m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、セイクリスティーナ（牝3・岩手・佐々木由則）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のトリップス（牝3・北海道・小野望）、3着にアップタウン（牝3・船橋・矢野義幸）が入った。勝ちタイムは1:43.1（良）。1着セイクリスティーナ山本聡哉騎手「スタートして先団後ろになるのは想定内でしたがポジションを決めてからの手応えが