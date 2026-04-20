2026年の花粉シーズンは終わりに近づいていますが、今日20日(月)は東海や中国地方で多く飛ぶ所があるでしょう。明日21日(火)は広い範囲に黄砂の飛来が予想されています。黄砂は目や鼻、皮膚のアレルギー症状を引き起こすことがあり、最近、花粉症の症状が落ち着いていた方も注意が必要です。今日20日は東海や中国地方で花粉が「多い」今日20日(月)は東海や中国地方で花粉が多く飛ぶでしょう。ヒノキ花粉がメインで、関東や近畿や四