昨年６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩がサングラス姿を披露し、絶賛の声が相次いでいる。朝比奈は２０日までに自身のインスタグラムを更新し「サングラスとっても可愛い」と記すと、黒トップスにグレー系の長ズボンというラフなスタイルにサングラスを合わせた姿を披露した。この投稿には「似合ってます」「洗練されててステキ」「めっちゃ可愛すぎる」「彩さん綺麗」「カッコいい」などの声が寄せられている。