明治安田J2・J3百年構想リーグは9試合が行われ、J3福島はホームでJ3岐阜に1―2で敗れた。ホーム初先発となった元日本代表FW三浦知良（59）は前半21分までプレーし、自身の最年長出場記録を59歳1カ月24日に更新。前半6分には強烈なヘディングで今季初シュートを記録し、ゴールに迫った。59歳のカズが、ファーサイドで天高く跳んだ。前半6分、セットプレーの流れからMF中村の右クロスに対し、左サイドの大外から頭で合わせた。ほ