バトンやマーチングバンドに続いて登場した越前行列。沿道は大勢の市民らでにぎわった＝１９日、ＪＲ茅ケ崎駅前江戸時代の名奉行で茅ケ崎市ゆかりの大岡越前守忠相をしのぶ「第７１回大岡越前祭」のメインイベント「ビッグパレード」が１９日、ＪＲ茅ケ崎駅周辺で行われた。初夏の陽気の下、沿道には多くの市民らが詰めかけ、約１５００人が参加する多彩な演出を楽しんだ。パレードの一行は駅南側の市立茅ケ崎小学校を出発し、