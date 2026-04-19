「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）巨人・浦田が打撃時に着用しているバッティンググローブが作業服専門店「ワークマン」で販売されているものだとテレビ中継で解説を務めた巨人ＯＢの元木大介氏が紹介し、ＳＮＳで話題になった。浦田が打席に立った際の選手紹介テロップに「ワークマンの作業用手袋をバッティンググローブとして使用」の文字が。手元がテレビカメラに映ると元木氏は「これがワークマンの手袋ですね