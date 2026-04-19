NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第16回「覚悟の比叡山」浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質によこすなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子