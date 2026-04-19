俳優柳楽優弥（３６）が１７日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演した。笑福亭鶴瓶が「娘大きなったやろ？」と聞くと、柳楽は娘が１５歳で高校生になったと答え、スタジオに「ええーっ！？」と驚きの声があがった。番組では、柳楽の娘へのアンケートを紹介し、父のことを「いつも挑戦したいことがあると一番の味方でいてくれる大好きです」と答える一方で、ほぼ毎日、妻と娘に「この服似合う？格好いい？」と聞いて