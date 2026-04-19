俳優チャン・グンソクが、自慢のバラエティセンスを見せた。去る4月18日、韓国で放送されたtvN『驚きの土曜日』に、チャン・グンソクはtvNのバラエティ番組『クギ洞フレンズ』（原題）の俳優チェ・ダニエル、アン・ジェヒョン、女優キョン・スジンとともにゲストとして出演した。【写真】チャン・グンソク、東京で大はしゃぎこの日、チャン・グンソクは登場したときから“おじさんっぽさ”の混じったジェスチャーを披露し、愉快な