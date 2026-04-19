いま巷（ちまた）では旧車ブームだとか。80年代、90年代のクルマがけっこうな高値でも売れているようです。2026年4月10日から12日にかけて、幕張メッセで開催された「オートモビルカウンシル2026」は、（マニアックな）旧車好きを対象にした展示会でした。むかし自動車誌で見て、一度、実車を見たかった、なんてクルマが勢揃いしたのが、このオートモビルカウンシルの特徴です。加えて、懐かしい日本車もあるし、心躍るような二輪