アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（公開中）の舞台あいさつ「君の名前は。祭」が19日に都内で行われ、近藤進歩役・千葉進歩、土方十四郎役・中井和哉、山崎退役・太田哲治、桂小太郎役・石田彰が登壇した。【画像】気になる特典！母親と日輪と月詠の姿配布される映画『銀魂』イラストカード満員御礼の中、声優陣がステージにそろい、今作のイベントに初参加の石田は「そもそも桂は原作には登場し