元テレビ大阪で現在はフリーの植草結樹アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新し、父の植草貞夫さんの近況を伝えた。 【写真】93歳、まだまだ元気な植草貞夫さん鰻弁当＋毒舌 植草貞夫さんは大阪の朝日放送（ABC）の元アナウンサー。「甲子園は清原のためにあるのか」など、高校野球やプロ野球の実況中継で知られた名物アナだった。 結樹アナは【父を弟と施設に訪問植草貞夫93歳元気です