ボートレース尼崎の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１９日、予選３日目が行われた。品川二千翔（２７＝山口）は、前半２Ｒを３コース差しで制すると、絶好枠が巡ってきた後半９Ｒは逃げて快勝。２日目から日をまたいで連勝を４に伸ばし得点率首位に立つ。快進撃を支えるのは、早くもエース級と目される２３号機。エンジンは今節が初下ろしのうえ、環境に優しい新燃料のＥ３０ガソリンも採用された。従来とは調整方法が異なる難条