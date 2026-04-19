ゆきぽよことモデルの木村有希（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ギャル」「かわいい」と書き出したゆきぽよ。ギャルメークの自撮り写真をアップした。スーパーロングの派手なネイルも披露。ファンからは「最強ぎゃう」「てぇてぇやばい」「ギャルかわいいがすぎる」「爪と指の比率が同じくらいで可愛い」「すごいネイル！」「表情が凄くステキで良いですね」「やっぱり可愛くて美しい」な