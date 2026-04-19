◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）アクシデントのため2回途中で緊急降板した阪神の伊原陵人投手（25）は「状態については僕から言えることはありません。マウンドに上がっている以上は…逆転してもらったのにこういう形になってしまって申し訳なかったです」と肩を落とした。伊原は序盤で4点を失い、2回1死一、二塁とされたところで投手コーチが間を取るためにマウンドへ向かったが、その後にベンチから