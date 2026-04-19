◇第86回皐月賞芝2000メートル（2026年4月19日中山競馬場）重賞勝ち馬9頭、有力馬がズラリそろった牡馬クラシック第1弾G1「皐月賞」は松山弘平騎乗の1番人気ロブチェンがコースレコードを0秒1更新する1分56秒5で制し、ホープフルSに続く2度目のG1制覇を飾った。2着に津村明秀騎乗の4番人気リアライズシリウス、3着には佐々木大輔騎乗の9番人気ライヒスアドラーが入った。中央と地方で通算4464勝の元ジョッキーの安藤勝己氏