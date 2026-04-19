＜KKT杯バンテリンレディス最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞ツアー23勝目を狙って首位タイから出た鈴木愛は、後半にスコアを伸ばせなかった。前半アウトの9ホールは3バーディの「33」。優勝した高橋彩華とトータル13アンダーで並び、勝負のバックナインに突入したが、バーディは最終18番パー5の1つだけ。13番パー3で高橋にこの日5つ目のバーディを決められ、3打ビハインドとなった時点で