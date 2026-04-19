「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）体重無差別で行われ、１９９２年バルセロナ五輪男子７１キロ級覇者の故古賀稔彦さんの長女・古賀ひより（パーク２４）が、３勝を挙げた。初出場だった２０２５年大会に引き続き、２度目の出場。初戦からいきなり７８キロ級を主戦とする３階級上の平野友萌（センコー）と当たったが、残り４７秒で送り襟絞めで一本勝ち。足達実佳（大阪府警）との３回戦は、技によるポイント