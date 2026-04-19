「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）

体重無差別で行われ、１９９２年バルセロナ五輪男子７１キロ級覇者の故古賀稔彦さんの長女・古賀ひより（パーク２４）が、３勝を挙げた。

初出場だった２０２５年大会に引き続き、２度目の出場。初戦からいきなり７８キロ級を主戦とする３階級上の平野友萌（センコー）と当たったが、残り４７秒で送り襟絞めで一本勝ち。足達実佳（大阪府警）との３回戦は、技によるポイントこそなかったが、膝車で相手を倒すなど３−０で判定勝ちした。

準々決勝は今大会最重量１２８キロで、自身より２倍以上も大きい２１年世界選手権女王の朝比奈沙羅（ＦＵＫＵＤＥＮ＆ＧＲＩＰ）と激突した。恐れることなく序盤から父をほうふつとさせる背負い投げを連発。「見ている人は父に似ていると思われたと思うけど、自分の持っている技で勝負しようと思った」。上からつぶされても耐え続け、足取りも使いながら攻め手を緩めず、最後は３−０で判定勝ちを収めた。

準決勝は渡辺聖子（警視庁）に敗れ、２度目の全日本は４強。古賀は「優勝を目指していた。悔しい」と悔しさをにじませつつ、「負けては締まったけど持ってものは出せたのかな」と満足した表情も浮かべた。１９９０年全日本選手権で重量級選手を次々と撃破して準優勝の伝説を残した父・古賀稔彦さんと同じ舞台で、長女も躍動した。

◆古賀ひより（こが・ひより）２０００年９月２２日、神奈川県川崎市。ものごごろつく前から柔道を始めた。創志学園高進学を機に岡山に移住し、環太平洋大を卒業した。２２年全日本学生体重別選手権で優勝し、翌年の講道館杯を初制覇。父は１９９２年バルセロナ五輪男子７１キロ級覇者の古賀稔彦さん。５７キロ級。パーク２４所属。座右の銘は「うまく行かなくて当たり前」。