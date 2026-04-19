◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽東大２―２早大（１９日・神宮）昨春のセンバツで優勝した横浜で主将を務めた早大のスーパールーキー・阿部葉太が、「１番・中堅」で先発出場。初回先頭の第１打席は遊ゴロに倒れたが、３回１死の第２打席でリーグ戦初安打をマークした。カウント１―１から、変化球を捉えて投手の足元を鋭く抜ける当たりを中前へと運んだ。その後は二ゴロ、遊ゴロに倒れ、２―２の同点で迎えた９回