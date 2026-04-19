東京六大学野球リーグは19日、神宮球場で第2週の2回戦2試合が行われ、法大が連勝して勝ち点1とした。法大は井上和の2試合連続本塁打などで得点を重ね、11―4で立大に打ち勝った。早大―東大は九回規定により2―2で引き分けた。