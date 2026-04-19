本記事では、新車時価格が安い軽自動車と中古で安くコスパ優良なおすすめ軽自動車ランキングを紹介します。さらに、燃費やリセールバリューに関する情報、軽自動車を安く買うためのポイントも解説しています。【写真】＜2026＞新車の安い軽自動車ランキング【2026】新車の安い軽自動車ランキングここでは、新車時価格の安い軽自動車（乗用車）TOP15をランキング形式で一覧にまとめました。結果は以下の通りです。TOP4は、ダイハツ