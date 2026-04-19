◇プロ野球ファーム・リーグ 交流戦 巨人ー楽天(19日、Gタウン)巨人の戸郷翔征投手が、19日のファーム・楽天戦に先発登板。この日は7回3失点での降板となりました。初回から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとした戸郷投手。2回には先頭からの連打で1点を失うも、その後は打者3人を三振、ゴロ、フライと打ち取ります。3回には2アウトから打席に迎えたマッカスカー選手に、6球目のストレートをレフト方向へのソロHRとさ