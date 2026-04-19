チャリ・ロトと広島市は、「アーバンサイクルスポーツパーク広島」を4月18日にグランドオープンした。広島競輪場再整備事業の一環。アーバンサイクルスポーツパークと公園エリアのウエストパーク、スタンド棟とホテル棟を備えるメインパークで構成している。3月29日に先行してオープンしたアーバンサイクルスポーツパークは、アーバンスポーツ世界大会を手がけるARK LEAGUEが設計と運営を監修し、ビーエムエックスフラットランドの