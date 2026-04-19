＜KKT杯バンテリンレディス最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。トップタイで出た高橋彩華が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル14アンダーで鈴木愛との一騎打ちを制し、今季2勝目、通算4勝目を果たした。【写真】きょうはミニスカスタイルの菅沼菜々前半は鈴木とともに3バーディ・ボギーなし。互いに一歩も譲らない一騎打ちの様相を呈し