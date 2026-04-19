AKB48川村結衣（19）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、17日にエスコンフィールド北海道を訪れた際の様子を投稿した。北海道出身の川村は、17日に行われた北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズの試合前に、幼い頃からの夢だったという始球式を務め、イニング間にはともに参加した花田藍衣（20）と同球場名物の「きつねダンス」にも挑戦した。「北海道日本ハムファイターズさんホームゲームにてファーストピ