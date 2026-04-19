女優の大竹しのぶが１８日までに自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムに「ミュージカル『ＧＹＰＳＹ』のお稽古の日々。衣装合わせも無事に終わりました。３年前の衣装がちょっとキツくなったような気がして、衣装さんを不安げに見つめたら、『あっ、水洗いしたから少し縮まっちゃったかもです』優しいお言葉が。少しだけ出しましょう、と衣装さん。大丈夫です痩せます、と私。いや出しましょう、いや大丈夫です・・・あーあ