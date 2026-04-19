アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかが１９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。京都男児死体遺棄事件に言及した。猪狩は事件に関連してデマ情報が流れたとする報道を引用。台湾のメディアは逮捕された男児の父親が「中国籍」だと報じ、謝罪していた。中国籍との情報はもともと日本のＳＮＳで広まっていた誤情報だった。この流れを猪狩は「主に日本ユーザーのＳＮＳで犯人の国籍についてのデマが流れる→台湾のテレビ局がＳ