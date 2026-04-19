コロラド州デンバーにリオネル・メッシ、大谷翔平、ニコラ・ヨキッチが集結インテル・マイアミのアルゼンチン代表MFリオネル・メッシは現地時間4月18日、敵地でのコロラド・ラピッズ戦（3-2）に先発出場した。この一戦はメッシにとってコロラド州でのデビュー戦となり、2ゴールを挙げる圧巻の活躍で勝利に貢献。現地メディア「The Denver Post」は「7万5824人がサッカーの試合に詰めかけた」と伝え、メッシへの熱狂的な支持を報