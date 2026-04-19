コロラド州デンバーにリオネル・メッシ、大谷翔平、ニコラ・ヨキッチが集結

インテル・マイアミのアルゼンチン代表MFリオネル・メッシは現地時間4月18日、敵地でのコロラド・ラピッズ戦（3-2）に先発出場した。

この一戦はメッシにとってコロラド州でのデビュー戦となり、2ゴールを挙げる圧巻の活躍で勝利に貢献。現地メディア「The Denver Post」は「7万5824人がサッカーの試合に詰めかけた」と伝え、メッシへの熱狂的な支持を報じている。

試合はメッシの独壇場となった。前半19分にPKを冷静に沈めて先制点をもたらすと、2-2で迎えた後半34分にはペナルティーエリア内で左足を一閃。勝ち越しゴールを奪い、スタジアムを熱狂の渦に巻き込んだ。試合後にはメッシを一目見ようと、少なくとも5人のファンがピッチに乱入する事態となり、セキュリティを潜り抜ける少年たちの姿が「1965年のシェア・スタジアム」のようだったと報じた。

この日のデンバーは、NBAのスターであるニコラ・ヨキッチや、MLBのスターである大谷翔平も試合を行っていた。しかし「メッシはそれらすべてを凌駕した」と綴られており、同一都市に世界最高の選手たちが集結したなかでも、メッシが最も多くの観客を引きつけた事実を強調。観客席はアルゼンチンブルーとマイアミピンクのユニフォームで埋め尽くされ、「7万5000人以上の発表は見た目の印象通りだった」と伝えている。

38歳となった今もなお、メッシの影響力は衰えを知らない。現地メディアは「マイケル・ジョーダンやレブロン・ジェームズでも、1試合で7万人を動員することはないだろう」というファンの声を紹介し、その異次元の存在感に言及。契約が2028年まで残るなかで「メッシの時計は進んでいる」と指摘しつつも、conquered（征服された）されたスタジアムで見せた笑顔は「誰もが理解できるものだった」と締めくくっている。（FOOTBALL ZONE編集部）