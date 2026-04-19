「日本ハム−西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムのドラフト１位・大川慈英投手（明大）が１軍に初昇格した。最速１５５キロを誇る即戦力リリーフ右腕。２軍では５試合に登板して１勝０敗、防御率２・２５の成績を残している。「気が引き締まるというか、一番は楽しみ。これから今の自分がどれだけ通用するのか、投げて確かめたい」と、冷静に抱負を口にした。新庄監督からはＳＮＳを通じて「気合を入れて準備しろ