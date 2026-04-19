元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が18日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「おごり・おごられ論争」について言及した。今週のゲストはラジオパーソナリティーのジェーン・スー。田中は同論争について「あえて触れる必要もなかったけど、言っちゃったわけ。ああいうのあるけどさ、論争みたいなのって」と切り出した。田中は同番組内で同論争について言及して