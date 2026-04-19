元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が18日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「おごり・おごられ論争」について言及した。

今週のゲストはラジオパーソナリティーのジェーン・スー。田中は同論争について「あえて触れる必要もなかったけど、言っちゃったわけ。ああいうのあるけどさ、論争みたいなのって」と切り出した。

田中は同番組内で同論争について言及していた。過去放送回では「結局誘った方が払えばいいんじゃないの？」などと発言し、ネットニュースになていた。「そしたら変な形だって取り沙汰されて。それは金持ちの発想だと。何でもかんでも、言いたいんだろうなと思って」と経緯を説明した。

同論争について、スーに相談。スーは相手や人数など、いろいろな前提条件を整理した上で「あなたと私は嫌がられてもおごるべき。後ろから追っかけてって、リュックに札束を入れるぐらいの勢いで」と助言された。田中も「私は、基本的に払った方が楽」と納得していた

番組公式Xには田中とジェーン・スーのツーショット写真が公開されている。