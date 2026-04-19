ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「もも」のランキング（月別、26年4月16日昼参照）より、トップ5だ。【5位】山形県 東根市「2026年もも「川中島白桃」5kg」19000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】瑞々しい味わいと、桃特有の香り・甘さが人気の川中島白桃。甘みがしっかりあり、酸味が少ない為、年齢を問わず、好まれる品種です。絶品の白桃を是非お楽しみください。【ふるさとチョイス