今から準備しとけば間違いナシ！　ふるさとチョイスで人気の【桃】ランキング

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。

「もも」のランキング（月別、26年4月16日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】山形県 東根市「2026年もも「川中島白桃」5kg」19000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

瑞々しい味わいと、桃特有の香り・甘さが人気の川中島白桃。甘みがしっかりあり、酸味が少ない為、

年齢を問わず、好まれる品種です。絶品の白桃を是非お楽しみください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「本場の旬の季節の桃なので美味しいのはわかっていたのですが、期待していた以上で甘くて瑞々しくまた箱に盛りだくさん詰められていました。うちは二人暮らしなので親戚にもおすそ分けしていただきましたが（皆美味しかったと連絡がありました）それでも十分なほどでした。ありがとうございました。」（50代・男性）

「好みの柔らかさまで追熟できるよう硬めの桃が、箱にぎっしりと送られてきました。追熟すると、全部がとっても甘くて美味しかったです。外れなしです。また来年もお願いしようと思います。ありがとうございました。」（70代以上・男性）

「先週土曜日に届きました。

事前に不在時期の有無もあり対応も素晴らしい

この夏なかなか美味しい桃に出会えて無かった。→目利きが無いだけに今回の桃は素晴らしい。

来年分も予約することは家族会議で決定しました。」（50代・女性）

【4位】山形県 天童市「もも(川中島白桃)2kg」10000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

山形を代表する二大品種の一つ、白桃「川中島」は、８月下旬に旬を迎えます。

山形は桃の産地の中でも最北部に位置するため、他の地域の桃が終わったころにシーズンを迎えるのです。

「川中島」は程よいかたさを持つ白桃であり、実がしっかりしていて、完熟すると果汁がとろ〜りで大人気。

その中から最高級ランクの「秀品」を選りすぐり、お手頃サイズの2kgをお届けいたします。

周囲を奥羽山脈に囲まれ、夏と冬の寒暖の差が育む天童自慢の桃を、ぜひご賞味ください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「甘くてジューシー、香り高い桃でした。追熟具合を見ながら、楽しみにいただきました。ほんとに美味しかった。来年もよろしくお願いします。」（60代・女性）

「甘くて芳醇な香り、素晴らしかったです。

届いて4〜5日で完熟し、毎日美味しい桃を堪能出来ました。

また来年も楽しみにしております。」（30代・女性）

「桃が手元に届いた時が食べごろではなく自分で食べごろを毎日確認するのが楽しみでわくわくしました

桃がとてもおいしかったのでリピートします」（50代・男性）

【3位】山梨県 丹波山村「朝もぎ直送！『 桃 白鳳 系 』 5〜8玉 約2kg」12000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

★富士の見えるくだもの畑より思いを込めて朝もぎ直送致します★

桃の事を熟知した畑の職人だからこそ分かる桃が教える『完熟ですよ』の合図。

極限まで熟したベストなタイミングを見逃さず収穫しお届けする自慢の逸品です！



★皆から愛される人気もも・白鳳★

桃は沢山の品種があり、その中の一つが『白鳳』です。

柔らかい果肉で果汁が多く、とてもみずみずしくジューシーなのが特徴です。

ガブッ！！と噛り付くと桃汁が滴り落ちるような、まるでジュースを飲んでいる？と思うほどの甘い果汁を蓄えているため口一杯に桃を感じる事ができます。

大人からお子様まで愛される人気者、まさにキングオブピーチです。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「時期になって店頭に桃が並び始めましたが、返礼品が届くのを心待ちにして買い控えていました。

後日メールで案内が来た後にスムーズに自宅に届き、早速開封。

どれも美味しそうで、その場で賞味させていただきました。

見た目はもとより、味、歯ごたえも十分でとても美味しく、家族でとても楽しめました。

丹波村の桃を選んで正解でした。

ありがとうございました。」（50代・男性）

「目立った傷などもなく、とても美味しい桃でした。食べ頃や、保存の仕方が書いてある紙もありとても親切でした。

また、頼みたいと思います。」（30代・男性）

「着いた時はまだ固かったので、一個一個新聞紙で包み常温で追熟させました。

少し柔らかくなったのを確認し、冷蔵庫で冷やして食べるととてもジューシーで甘〜い桃にまた来年もリピしたいと思います‼️」（50代・女性）

【2位】長野県 豊丘村「桃 あかつき 約5kg」19000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

7月上旬頃から収穫が始まる豊丘村の桃。中でも「あかつき」は高い糖度ともっちりとした食感が人気の南信州地域では主力品種です。

夏の暑い時期にしか味わえない濃密でジューシーな果汁が、口の中いっぱいに広がります。

産地から直接お届けできるふるさと納税だからこそ味わえる一品です。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「皮を剥くと、果汁が滴り落ちてきてびっくり。大きくて、甘くとても美味しい桃でした。

来年も頼もうと思います。」（50代・女性）

「おそらく初めて長野県の桃を頂いたのではないでしょうか❣️

衝撃的な美味しさでした！桃狩りに行ってもここまで大きく立派な美味しい桃は食べられなかったりするので、こんな美味しい桃を作ってくださった生産者の方に感謝しかないです。

硬過ぎず、ジューシーな甘い桃、好みの桃でした。

日本の果物の素晴らしさ、再確認です。」（50代・男性）

「今まで届いた桃の中で一番美味しかったです。甘くて果肉もしっかりしていて最高でした。

来年からも注文したいと今から楽しみです。

美味しい桃をありがとうございました。」（60代・女性）

【1位】山形県 尾花沢市「令和8年産 白桃 シャインマスカット 秀品 詰め合わせ 計3kg」20000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

こちらの返礼品は、山形連携中枢都市圏における共通返礼品です。

関係市町(山形市、寒河江市、村山市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町)内で生産されたももとシャインマスカットをお送りします。



白桃とシャインマスカットをセットにして旬の時期にお届け！

白桃は4〜7玉、シャインマスカットは2〜3房をきれいに並べてお送りします。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「大切に育てられた事がわかる丁寧な梱包で届きました。届いた品はどれも美味しくて来年も間違いなく頼む事を決めました。

生産者さんの気持ちが伝わるものでした。

贈答にもむいています。」（50代・男性）

「とても新鮮なマスカットと桃を堪能できました。自分で買おうと思うと高価な果物でなかなか手が出ませんが、返礼品として頂くことができてありがたかったです。」（50代・女性）

「お礼のシャインマスカットと桃が、みずみずしくて、美味しかったです。

来年、リピートしたいと思います。」（60代・男性）