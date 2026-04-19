今週のまじっすかは…ワールド🌏ベーコン🥓クラシック🏆と題し、もう１つの「WBC」を開催！世界料理シリーズを担当するのは、お馴染み 山之内すずちゃん！今回紹介したベーコン料理は４つ！▼イギリス「ベーコンアイスクリーム」東京・神楽坂のザ・ロイヤルスコッツマンさんで、カリッカリのベーコンが入ったアイスクリームを堪能！▼アメリカ「メープルベーコンドーナツ」RACINES DONUT & ICE CREAM