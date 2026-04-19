28歳ライアン・ウォードが昇格見込みドジャース傘下オクラホマシティで活躍している28歳のライアン・ウォード外野手が、メジャー初昇格する見込みとなっている。そんな中、米記者はデーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介しながら、昇格理由のヒントをつづった。メジャー初昇格が見込まれているウォードはマイナー7年目で、昨季は3Aのパシフィック・コースト・リーグ（PCL）で打率.290、36本塁打、122打点、OPS.937をマーク。MV