タレント若槻千夏（41）が、18日深夜放送のフジテレビ系新番組「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。番組のゲストに招きたい大御所俳優について語った。指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。最近見たドラマの話題で若槻は「『102回目のプロポーズ』、めっちゃおもろい。私ここに武田鉄矢さん来て欲しいの」と同局系ドラマ「102回目のプロポーズ」に出演する武田鉄矢について話した。指原が「あっ…嫌かも」とぶっち