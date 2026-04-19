◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日はベテラン２人の奮闘も報われず、借金が１０に膨らんだ。先発・大野が６回を５安打２失点。「粘り強く」と４年ぶりの２ケタとなる１１奪三振でリードを守ったが、降板後に逆転された。今季初スタメンの大島も「準備してきたことを」と猛打賞。６回２死二、三塁では、一時勝ち越しの中前打も放った。４０歳が２年ぶりの中堅でフル出場したが、１８試合目での２ケタ借