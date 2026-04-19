◆春季高校野球静岡大会▽１回戦掛川西５―４桐陽（１８日・掛川）開幕し、１、２回戦の計１１試合が行われた。昨秋県準Ｖの掛川西が昨春の県準Ｖ校の桐陽を５―４で下し、２回戦に駒を進めた。初回に機動力を絡めて一気に４点を先制。１点差に追い上げられた９回は、なお１死満塁から３番手で今季公式戦初登板のエース・古岡都暉（３年）が打者２人を抑え、接戦を制した。１９日は２回戦１２試合が行われ、夏のシード１６校