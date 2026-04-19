◆春季高校野球静岡大会 ▽１回戦 掛川西５―４桐陽（１８日・掛川）

開幕し、１、２回戦の計１１試合が行われた。昨秋県準Ｖの掛川西が昨春の県準Ｖ校の桐陽を５―４で下し、２回戦に駒を進めた。初回に機動力を絡めて一気に４点を先制。１点差に追い上げられた９回は、なお１死満塁から３番手で今季公式戦初登板のエース・古岡都暉（３年）が打者２人を抑え、接戦を制した。１９日は２回戦１２試合が行われ、夏のシード１６校がすべて決まる。

絶体絶命のピンチをしのぎきった。掛川西のエース・古岡が好火消しだ。１点差の９回１死満塁でマウンドへ上がり、２人の打者を三振と左飛で抑えた。「チームを救ってやるという気持ちだった。仲間を信じて投げられた」。昨春の県準Ｖ校である桐陽との１回戦屈指のカードを制した。

オフ明けまでは順調な仕上がりだったが、県予選直前にコンディション不良で今季公式戦はこの日が初登板だった。その間に２年生右腕・加藤元気らが台頭。出番がなかった古岡には背番号２０が与えられた。「背番号は関係なくチームを背負っていくつもりでやってます」。その言葉通り、１点も与えられない場面でエースの役目を果たした。

守りも古岡を助けた。最後の打者の詰まった飛球を、左翼手の戸塚央祐（２年）が前進してスライディングキャッチ。一歩でもスタートが遅れればサヨナラ負けのシーンだったが、美技でチームを救った。「前の打球に迷わず勝負できた。いい判断ができた」と陰のヒーローは胸を張った。

打線は積極的な走塁で相手を揺さぶり、初回から一気に４点を奪って流れを引き寄せた。１点差の逃げ切り勝ちに大石卓哉監督（４６）は「タイブレークになったら古岡かなと思っていたけど、秋の経験が生きたかな」。けが明けながら難しい場面で好投したエースを評価した。

１９日は夏のシード権をかけて藤枝明誠と対戦だ。「あしたは、投げなくても、声を出したり、チームを引っ張りたい」と古岡。戻ってきたエースが精神的な柱として掛西を支える。（塩沢 武士）