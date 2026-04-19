シンガー・ソングライターあいみょんが18日夕、Xを更新。その投稿内容に心配や励ましの声などが相次いでいる。あいみょんは、具体的に何についてのことなどかは言及していないが「ほんまにムカつきすぎて泣く、あー、がんばろ。強くなります」とだけつづった。この投稿に対し「あいみょん…大丈夫？？」「俺なんてええとしこいたおっさんやのに、頻繁に泣いてるよ。強くならなくてもいいと思います」「あいみょんさん、ムカついて