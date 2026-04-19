ダイヤモンドが、その希少価値で「宝石の王様」と呼ばれ始めたのは15世紀頃でした。1475年頃、ベルギーのルイ・ド・ベルケムが「ダイヤモンドの粉でダイヤモンドを磨く」という画期的な方法を発明し、これにより平らな面を作る「テーブルカット」などが登場し、石の内部から光が反射するようになります。また、それまで男性（特に王族）専用だったダイヤモンドを、フランス国王シャルル7世の愛妾アニェス・ソレルが公の場で身に着