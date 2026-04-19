＜RBCヘリテージ3日目◇18日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞高額賞金がかかる米国男子ツアーのシグネチャー大会。その第3ラウンドが終了した。＜連続写真解説＞マスターズ連覇マキロイのスイングをマネするための練習法って？日本勢で唯一出場している久常涼は5バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル2アンダー・55位タイに浮上し、最終日を迎える。 2日目に単独首位に立ったマシ