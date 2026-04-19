米大リーグ公式サイトが１８日（日本時間１９日）、新人王資格を持つ選手のランキングを伝えた。満塁本塁打含む６本塁打の村上宗隆（ホワイトソックス）はア・リーグ４位となっている。Ａ・カストロビンス記者が伝えた。ア・リーグ１位は開幕から３試合連続計４本塁打を放ったＣ・デローター外野手（ガーディアンズ）。２位はデビューした開幕戦でいきなり４安打し現在も打率３割をキープ、先週８年１億５０００万ドル（約２３