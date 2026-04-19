◇パ・リーグオリックス0―7ソフトバンク（2026年4月18日みずほペイペイ）オリックス・西川が9回1死から意地の“ノーノー阻止打”を放った。史上92人目の快挙まで「あと2人」と追い込まれたが、ソフトバンク・上沢の7球目、153キロ直球を中前打。野望を打ち砕く一打に敵地の大歓声はため息に変わった。「なんとか、意地でも一本出してやろうと思っていたので」カウント1―2と追い込まれ、4球目のワンバウンドしたカー