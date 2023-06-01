７人完全体での活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が１８日、東京ドームでワールドツアーの日本公演を打ち上げた。約４年ぶりのツアーで来日公演としては実に７年ぶり。２日間で１１万人のＡＲＭＹ（ＢＴＳファンの呼称）と再会の喜びを分かち合い、唯一無二のパフォーマンスで圧倒。完全復活を証明した。コンサートの終盤のあいさつでは、メンバーそれぞれが心境を告白。ＡＲＭＹへの感謝の思いを口にするとともに、今後